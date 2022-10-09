Çad'da general Debi, seçimlere kadar 2 yıl daha geçiş dönemini yönetecek - Son Dakika
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Çad'da general Debi, seçimlere kadar 2 yıl daha geçiş dönemini yönetecek

09.10.2022 20:04
Çad'da general Debi, seçimlere kadar 2 yıl daha geçiş dönemini yönetecek

Orta Afrika ülkesi Çad'daki Ulusal Diyalog Forumu, babasının cephe hattındaki ölümünün ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı General Muhammed İdris Debi'nin, seçimlere dek sürecek 2 yıllık geçiş döneminde iktidarda kalmasını ve cumhurbaşkanı adayı olabilmesini onayladı.

Orta Afrika ülkesi Çad'daki Ulusal Diyalog Forumu, babasının cephe hattındaki ölümünün ardından yönetimi devralan Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı General Muhammed İdris Debi'nin, seçimlere dek sürecek 2 yıllık geçiş döneminde iktidarda kalmasını ve cumhurbaşkanı adayı olabilmesini onayladı.

Çad Ulusal Diyalog Forumu'nun, başkent Encemine'deki kapanış oturumuna AGK Başkanı Debi, konsey üyeleri, diyaloğa katılan taraflar ve Çad'daki yabancı misyonların temsilcileri katıldı.

Önde gelen isyancı gruplar, sivil toplum örgütleri ve muhalefetin boykot ettiği görüşmelerde, Çad'ı 18 aydır yöneten AGK resmen feshedildi.

Forumda, Debi'nin, 10 Ekim'de başlayacak ve ülkeyi seçimlere götürecek 2 yıllık geçiş döneminde iktidarda kalması ve cumhurbaşkanı adayı olabilmesinin önü açıldı. Ayrıca referanduma sunulmak üzere yeni anayasa hazırlanması kararlaştırıldı.

Debi, programda yaptığı konuşmada, "Diyalog henüz bitmedi. Bize benzeyen ve bizi birleştiren bir millet inşa etmek için sürekli ve kalıcı bir diyalog içindeyiz. Bugün ya da yarın, burada ya da başka bir yerde diyalog her zaman ve her yerde yapılacak." dedi.

Doha Barış Anlaşması'na veya diyalog görüşmelerine katılmayan güçlere, "vatana dönme ve ülkeyi yeniden inşa etme" çağrısı yapan Debi, ateşkes ve ulusal diyaloğa katılmaları karşılığında savaş esirlerini serbest bırakma taahhüdünü yineledi.

Eski Cumhurbaşkanı'nın ölmesiyle başlayan kriz

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi, 20 Nisan'da 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyinin başına getirilmişti.

Konsey, siyasi muhalefet ve isyancı hareketlerle kapsayıcı bir ulusal diyaloğun ardından 18 ayda özgür ve demokratik seçimler düzenleme sözü vermişti.

AGK Başkanı Debi ile ülkedeki muhalif gruplar arasında anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için Katar'da martta başlayan görüşmelerin ardından 8 Ağustos'ta "Doha Barış Anlaşması" imzalanarak yeni dönem başlamıştı.

52 hareketten 43'ü Barış Anlaşması'na imza atarken, diğer 9 grup diyalog için gerçek koşulların sağlanmadığı görüşünde.

Anlaşma gereğince Ulusal Diyalog Forumu başkent Encemine'de 20 Ağustos'ta başlamıştı.

Muhalifler, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Debi'den geçiş döneminin sonunda iktidarı sivillere devredeceğine ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmayacağına dair kesin taahhütte bulunmasını istiyordu.

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Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek Son dakika haberi... Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki askerini çekecek
Kaynak: AA

Orta Afrika, İdris Debi, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da general Debi, seçimlere kadar 2 yıl daha geçiş dönemini yönetecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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