Çad'da intihar saldırısı: 6 ölü

Çad'da düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çad'da düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Çad'da intihar saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - ÇAD

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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