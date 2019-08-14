Çad'da intihar saldırısı: 6 ölü
41 dakika önce
Çad'da düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Çad'da düzenlenen intihar saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Askeri kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Çad'da intihar saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Saldırıda, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. - ÇAD
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