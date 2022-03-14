Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika
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Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

14.03.2022 20:54
Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi kutlandı

Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliğinin "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Çad'daki Maarif Okulları ev sahipliği yaptı.

Çadlı öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' adlı eseri de dahil olmak üzere Çanakkale Zaferi ile ilgili birçok eseri ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Büyükelçi Kemal Kaygısız, etkinlik vesilesiyle Çad televizyonuna verdiği demeçte, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915 ve İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiği 12 Mart 1921'in Türk tarihinin iki önemli günü olduğunu belirterek, bu günlerin dost bir ülke olan Çad'da Çadlı gençlerle birlikte anılmasının anlamlı olduğunu kaydetti.

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Çanakkale Zaferi, İstiklal Marşı, Çanakkale, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi kutlandı - Son Dakika


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