Çad'da kaçak altın madeni çöktü: 30 ölü
1 saat önce
Çad'da yasadışı olarak işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
Çad'da yasadışı olarak işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.
Afrika ülkelerinden Çad'ın Tibesti bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişinin öldüğü öğrenildi. Çad Savunma Bakanı Mahamat Abali Sala, yaptığı açıklamada meydana gelen heyelanın madenin çökmesine neden olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini kaydetti. - ÇAD
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