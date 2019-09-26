Son Dakika Haberleri: Çad'da kaçak altın madeni çöktü: 30 ölü
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Çad'da kaçak altın madeni çöktü: 30 ölü

1 saat önce

Çad'da yasadışı olarak işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.

Çad'da kaçak altın madeni çöktü: 30 ölü, System.String[]

Çad'da yasadışı olarak işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.


Afrika ülkelerinden Çad'ın Tibesti bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişinin öldüğü öğrenildi. Çad Savunma Bakanı Mahamat Abali Sala, yaptığı açıklamada meydana gelen heyelanın madenin çökmesine neden olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini kaydetti. - ÇAD

Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:09 Kaynak: İHA
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