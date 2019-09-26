Çad'da kaçak altın madeni çöktü: 30 ölü

Çad'da yasadışı olarak işletilen bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.



Afrika ülkelerinden Çad'ın Tibesti bölgesindeki bir altın madeninin çökmesi sonucu 30 kişinin öldüğü öğrenildi. Çad Savunma Bakanı Mahamat Abali Sala, yaptığı açıklamada meydana gelen heyelanın madenin çökmesine neden olduğunu belirterek ölü sayısının artabileceğini kaydetti. - ÇAD