Çad'da kamu görevlileri grev başlattı - Son Dakika

Çad'da kamu görevlileri, hükümetin çalışanlar için söz verdiği şartları yerine getirmemesi nedeniyle grev başlattı.

Çad Sendikalar Birliği Başkanı Barka Michel, AA muhabirine açıklamasında, kamu görevlilerinin taleplerini karşılamak üzere hükümetin 9 Ocak 2020'de imzaladığı protokolün şartlarını bir an önce yerine getirmesi gerektiğini, aksi takdirde greve devam edeceklerini ifade etti.

Michel, hastane ve sağlık kuruluşlarındaki çalışanların asgari kadro kriterlerine uyarak çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kamu görevlileri, avans ve yeniden sınıflandırmalara yönelik konulan engelin kaldırılması ve 2017-2019 ulaşım masraflarının karşılanmasına yönelik verilen sözlerin tutulmasını istiyor.