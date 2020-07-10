Çad'da mayın patlaması: 13 asker öldü - Son Dakika

Çad'da mayın patlaması: 13 asker öldü

Çad'ınNijerya sınırında yola yerleştirilen mayının askeri araçların geçişi sırasında patlaması sonucu 13 askerin öldüğü bildirildi.

Çad'ın Nijerya sınırında yola yerleştirilen mayının askeri araçların geçişi sırasında patlaması sonucu 13 askerin öldüğü bildirildi.

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Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Çad Gölü eyaletinin Kaiga-Kindjiria kasabası yakınlarında çarşamba günü askeri araçların devriye gezdiği sırada yola yerleştirilen mayın infilak etti.

Patlamada 13 Çad askeri hayatını kaybetti, bazı askerler yaralandı.

Terörist grupların yoğun faaliyet gösterdiği bölgede, son yıllarda mayın kaynaklı patlamalara sıkça rastlanmaya başlandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü, yüz binlerce kişi evlerini terk etti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın Çad ordusu mensuplarına 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 50'ye yakın kişi de yaralanmıştı.

Çad hükümeti, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, Boko Haram'a karşı 31 Mart'tan itibaren yürütülen operasyonda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini, Çad topraklarının teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurmuştu.

Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 23:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad'da mayın patlaması: 13 asker öldü - Son Dakika
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