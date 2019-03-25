Son Dakika Haberleri: Çad'da Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Zirvesi

Çad'da Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Zirvesi

1 saat önce

Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen 14. Orta Afrika Ekonomi ve Parasal Birliği (CEMAC) zirvesine, üye ülke liderlerinin yarısı katılmadı.

Çad'da Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Zirvesi, System.String[]
Çad'ın başkenti Encemine'de düzenlenen 14. Orta Afrika Ekonomi ve Parasal Birliği (CEMAC) zirvesine, üye ülke liderlerinin yarısı katılmadı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi'nin yanı sıra Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso ile Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera zirveye katıldı. Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Gabon Cumhurbaşkanı İdris Bongo ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo zirvede yer almadı.

Zirvenin nihai bildirisinde CEMAC ile CEEAC'ın (Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) arasındaki birleşme sürecinin hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Bildiride, Orta Afrika'daki Douala (Kamerun) ve Libreville (Gabon) borsaları arasındaki sorunların giderilerek birleştirilmesi konusunda Orta Afrika Devletleri Bankasından (BEAC) yardım istendi.

Zirvede ayrıca, Air CEMAC havayolu şirketinin tasfiye edilmesi kararı alındı.

Bir sonraki CEMAC zirvesi, 2 yıllığına dönem başkanlığını üstlenen Paul Biya'nın ev sahipliğinde, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:59 Kaynak: AA

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