Son Dakika Haberleri: Çad'da silahlı çatışma: 44 ölü
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Çad'da silahlı çatışma: 44 ölü

1 saat önce

Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad'da silahlı çatışma: 44 ölü, System.String[]
Afrika ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı çatışmada 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini söyledi.
"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.
Debi, saldırı bilgisi ulaşır ulaşmaz güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini ve saldırganların olay mahalline gelen güvenlik güçlerine de ateş ettiğini ifade etti.
Hastane kaynakları, çatışmalarda 44 kişinin öldüğünü bildirdi.
Afrika, Çad, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:48 Kaynak: AA
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