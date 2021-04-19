Çad'da silahlı grup üyesi 300 ayrılıkçı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Kanem bölgesinde, FACT grubuna yönelik operasyonda çatışma çıktığı, 300 ayrılıkçının etkisiz hale getirildiği, 150'sinin de yakalandığı belirtildi.

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