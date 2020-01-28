Çad'da terör örgütü Boko Haram'dan askere saldırı: 6 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
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Çad'da terör örgütü Boko Haram'dan askere saldırı: 6 ölü, 10 yaralı

6 saat önce

Çad'ın batısındaki Çad Gölü Havzası'nda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker öldü, 10 asker yaralandı.

Çad'da terör örgütü Boko Haram'dan askere saldırı: 6 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Çad'ın batısındaki Çad Gölü Havzası'nda, terör örgütü Boko Haram'ın askeri noktaya düzenlediği silahlı saldırıda 6 asker öldü, 10 asker yaralandı.

Çad Genelkurmay Başkanı General Taher Erda, yaptığı açıklamada, Boko Haram üyesi teröristlerin, Çad Gölü Havzası'na bağlı Tetewa Adası'nda görev yapan askerlere silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Erda, saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiğini, 10 askerin yaralandığını ifade etti.

Geçen ay bölgede terör örgütü Boko Haram mensubu bir kadının düzenlediği intihar saldırısında, 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'te terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğunu açıklamıştı.

Boko Haram, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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