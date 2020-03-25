Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın orduya yönelik saldırısında en az 92 asker hayatını kaybetti, 47... - Son Dakika

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Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın orduya yönelik saldırısında en az 92 asker hayatını kaybetti, 47...
1 saat önce
Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın orduya yönelik saldırısında en az 92 asker hayatını kaybetti, 47 asker de yaralandı.
Çad'da terör örgütü Boko Haram'ın orduya yönelik saldırısında en az 92 asker hayatını kaybetti, 47 asker de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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