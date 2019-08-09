Çad'da toplumlararası çatışma: 37 ölü
1 saat önce
Orta Afrika ülkelerinden Çad'da yaşanan toplumlararası çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.
Orta Afrika Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
ülkelerinden Çad
'da yaşanan toplumlararası çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.
Çad Cumhurbaşkanı
Idriss Deby, Çad'ın Ouaddai bölgesinde 3 gün önce yaşanan toplumlararası silahlı çatışmada 37 Çadlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Libya
'dan gelen yasadışı silahların yayılmasıyla çatışmaların arttığı belirtiliyor. Deby, çobanlar ile çiftçiler arasında yaşandığı belirtilen silahlı çatışmanın endişe verici ulusal bir mesele haline geldiğini belirtti. Deby, silahsızlanma için özel birimlerin oluşturulmasına dikkat çekerek konuyla bizzat ilgileneceğini vurguladı. - ÇAD
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