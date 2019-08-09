Son Dakika Haberleri: Çad'da toplumlararası çatışma: 37 ölü
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Çad'da toplumlararası çatışma: 37 ölü

1 saat önce

Orta Afrika ülkelerinden Çad'da yaşanan toplumlararası çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.

Çad'da toplumlararası çatışma: 37 ölü, System.String[]
Orta Afrika ülkelerinden Çad'da yaşanan toplumlararası çatışmada 37 kişi hayatını kaybetti.

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, Çad'ın Ouaddai bölgesinde 3 gün önce yaşanan toplumlararası silahlı çatışmada 37 Çadlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Libya'dan gelen yasadışı silahların yayılmasıyla çatışmaların arttığı belirtiliyor. Deby, çobanlar ile çiftçiler arasında yaşandığı belirtilen silahlı çatışmanın endişe verici ulusal bir mesele haline geldiğini belirtti. Deby, silahsızlanma için özel birimlerin oluşturulmasına dikkat çekerek konuyla bizzat ilgileneceğini vurguladı. - ÇAD
Orta Afrika, Çad, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
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