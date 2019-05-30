Çad'dan geldi Türkiye'de şifa buldu

Üniversite eğitimi için Çad'dan bu yıl Türkiye'ye gelen ve sağ gözünde görme kaybı olan 26 yaşındaki İsmail Abdullah Ömer, Konya Numune Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli sonrasında şifa buldu.

ENGİN ÖZEKİNCİ - Üniversite eğitimi için Çad'dan bu yıl Türkiye'ye gelen ve sağ gözünde görme kaybı olan 26 yaşındaki İsmail Abdullah Ömer, Konya Numune Hastanesinde gerçekleştirilen kornea nakli sonrasında şifa buldu.

Karabük Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gören İsmail Abdullah Ömer, yaklaşık 1,5 yıl önce az gören sağ gözü için ülkesindeki hastaneye başvurdu. Burada görmeyen gözüne katarakt teşhisi konulan gencin tedavisine başlandı.

Daha sonra eğitimi için geldiği Türkiye'de enfeksiyon kapan sağ gözünün hiç görmediğini fark eden İsmail Abdullah Ömer, Konya Numune Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda Çadlı gencin sağ gözünün hiç görmediği ve korneasının işlevini yitirdiği tespit edildi.

Sağlık Bakanlığından alınan özel izinle yapılan kornea nakli sonrasında İsmail Abdullah Ömer, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren göz doktoru Saadet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gencin hastaneye başvurduğunda gözünde belirgin şekilde beyazlık olduğunu söyledi.

İsmail Abdullah Ömer'in gözünde yaklaşık 1,5 yıl önce enfeksiyon başladığını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"İsmail kendi araştırmaları neticesinde çevresine sormuş, Konya Numune Hastanesinin bu alanda iyi olduğunu öğrenmiş ve buraya gelmiş. İsmail bize geldiğinde göz dokusu inceldiğinden dolayı göz sıvısı dışa doğru akmaya başlamıştı. Acilen ameliyat olması gerekiyordu ancak Türk vatandaşı olmadığı için Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik ve kornea nakli için özel izin aldık. Yaptığımız nakil sonrasında İsmail'in gözü görmeye başladı."

"Şu an 5 metreye kadar görebiliyor"

Arslan, başarılı bir ameliyat sonrasında hastanın sağ gözünün görmeye başladığını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"İsmail şu an 5 metreye kadar görebiliyor. İlerleyen aylarda inşallah daha uzağı görecek. Ameliyatla gözün bütünlüğünü de koruduk. Şayet İsmail bize başvurmasaydı ve kornea naklini yapmamış olsaydık sağ gözü artık hiç görmeyecekti. Bu kadar hızlı davranmamızın ve acilen ameliyata almamızın sebebi gözünü kaybetme riskinin olmasıydı."

"Türkler bizi çok seviyor"

İsmail Abdullah Ömer de gözünün yeniden görmeye başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.

Ameliyatı gerçekleştiren hastane personeline teşekkür eden Ömer, "Ankara'daki bir arkadaşımla iletişime geçtim. Kendisi bana Konya'daki doktorların iyi olduğunu ve oraya gitmemi söyledi. Ben de direkt buraya geldim. Türkler bizi çok seviyor. Burada ameliyat olup iyileşmem gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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