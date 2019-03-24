Son Dakika Haberleri: Çad Devlet Başkanı Deby, Genelkurmay Başkanı Mahamat'ı Görevden Aldı

Çad Devlet Başkanı Deby, Genelkurmay Başkanı Mahamat'ı Görevden Aldı

33 dakika önce

Çad Devlet Başkanı İdriss Deby, Boko Haram tarafından gerçekleştirilen ve 23 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı Brahim Seid Mahamat ve iki milletvekilini görevden aldı.

Çad Devlet Başkanı Deby, Genelkurmay Başkanı Mahamat'ı Görevden Aldı, System.String[]
Çad Devlet Başkanı İdriss Deby, Boko Haram tarafından gerçekleştirilen ve 23 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı Brahim Seid Mahamat ve iki milletvekilini görevden aldı.

Çad Devlet Başkanı İdriss Deby, Boko Haram tarafından Cuma gecesi ülkenin güneybatısındaki gerçekleştirilen ve 23 askerin yaşamını yitirdiği saldırı sonrası Genelkurmay Başkanı Brahim Seid Mahamat ve iki milletvekilini görevden aldı. - NCAMENA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Boko Haram, Çad, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Benden Olamaz" Deyip DNA Testi Yaptırdı, Çocuğun Babası Bakın Kim Çıktı! Mali'de Katliam! Aralarında Hamile Kadınların da Olduğu En Az 100 Kişi Hayatını Kaybetti Milli Savunma Bakanlığından DEAŞ Açıklaması: Göğüs Göğüse Mücadele Veren Tek Orduyuz Atatürk Havalimanında 25 Metreden Düşen Alman Yolcu, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 00:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çad Devlet Başkanı Deby, Genelkurmay Başkanı Mahamat'ı Görevden Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]