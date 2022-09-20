Çad Dışişleri Bakanı Zeyn, hükümet üyelerince "engellendiği" gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi

Çad Dışişleri Bakanı Zeyn, hükümet üyelerince "engellendiği" gerekçesiyle istifa etti

20.09.2022 23:12
Çad Dışişleri Bakanı Zeyn, hükümet üyelerince "engellendiği" gerekçesiyle istifa etti

Çad Dışişleri Bakanı Şerif Muhammed Zeyn, geçiş hükümetindeki isimlerle yaşanan anlaşmazlıkları gerekçe göstererek istifa etti.

Çad Dışişleri Bakanı Şerif Muhammed Zeyn, geçiş hükümetindeki isimlerle yaşanan anlaşmazlıkları gerekçe göstererek istifa etti.

Zeyn, Twitter hesabından, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Muhammed İdris Debi'ye hitaben yazdığı mektubunda, "Birkaç aydır ülkeme hizmet etme taahhüdüm ve arzum, kabineniz ve hükümetin bazı üyelerinin bilgim dışında ve sizin talimatlarınız üzerine paralel girişimleri ve eylemleriyle engellendi." ifadelerini kullandı.

Bakanlığının "yetkisiz ve işlevsiz bir pozisyona getirildiğini" savunan Zeyn, kendisinin de "arka plana itildiğini" ileri sürdü.

Zeyn, Nisan 2021'den bu yana devam eden geçiş sürecinin "kafa karıştırıcı ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, bu durumda Çad Dışişleri Bakanlığını sürdürmenin uygun ve sorumlu bir davranış olmayacağını kaydetti.

2017-2020 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Zeyn, Mayıs 2021'de yeniden bu göreve atanmıştı.

2021'de eski Çad Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun kuzeyde isyancılarla savaşan güçleri teftiş ederken öldürülmesinin ardından oğlu Muhammed İdris Debi, Askeri Geçiş Konseyi'nin başkanı olmuştu.

Debi ile ülkedeki muhalif gruplar arasında anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için Katar'da martta başlayan görüşmelerin ardından 8 Ağustos 2021'de "Doha Barış Anlaşması" imzalanarak yeni dönem başlamıştı.

Muhalifler, Debi'den geçiş döneminin sonunda iktidarı sivillere devredeceğine ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayacağına dair kesin taahhütte bulunmasını istiyor.

YORUMLAR
500
New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi New York'ta kritik görüşme! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Blinken bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, İdris Debi, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad Dışişleri Bakanı Zeyn, hükümet üyelerince 'engellendiği' gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
21:53 Çıkan görüntülerin ardından uyuşturucu testi yaptıran Şeyma Subaşı'nın anlaşması iptal oldu
21:41 Wesley Sneijder ile Burak Yılmaz yeniden bir araya geliyor: Bence çok ilginç bir proje
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafı gösterdi! BM salonu sessizliğe büründü
20:36 Yılanın nefes kesen hamlesine ilginç yorum: Zehrini çoktan bıraktı, geçmiş olsun
20:26 Galatasaray'ın yeni yengesinin aylık harcaması dudak uçuklattı
18:26 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 23:12:36. #1.11#
SON DAKİKA: Çad Dışişleri Bakanı Zeyn, hükümet üyelerince "engellendiği" gerekçesiyle istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement