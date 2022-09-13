Söz konusu yasa dışı uygulamadan vazgeçilmesi, Çadlılara yönelik insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerden kaçınılması, gerekli yardım ve korumanın sağlanması istenen açıklamada, "Bu keyfi ve hukuksuz gözaltıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Libya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çad, Libya makamlarının vatandaşlarını gözaltına almasını kınadı - Son Dakika

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