Çad, Libya makamlarının vatandaşlarını gözaltına almasını kınadı - Son Dakika
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Çad, Libya makamlarının vatandaşlarını gözaltına almasını kınadı

13.09.2022 18:18
Çad, Libya makamlarının vatandaşlarını gözaltına almasını kınadı

Çad Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yollardan sınırı geçtiklerini açıkladığı 4 Libyalının gözaltına alınmasının ardından Libya makamlarının vatandaşlarına yönelik başlattığı gözaltı operasyonlarını kınadı.

Çad Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yollardan sınırı geçtiklerini açıkladığı 4 Libyalının gözaltına alınmasının ardından Libya makamlarının vatandaşlarına yönelik başlattığı gözaltı operasyonlarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı sözde 116. Tabur'un, Libya'nın doğusunda özellikle Ecdebiye kentinde Çad vatandaşlarına yönelik toplu ve keyfi gözaltılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu yasa dışı uygulamadan vazgeçilmesi, Çadlılara yönelik insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerden kaçınılması, gerekli yardım ve korumanın sağlanması istenen açıklamada, "Bu keyfi ve hukuksuz gözaltıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Çad Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Doğu İnidi bölgesindeki Murdi kentinde yasa dışı yollardan sınırı geçen silahlı 4 Libya vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Libya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad, Libya makamlarının vatandaşlarını gözaltına almasını kınadı - Son Dakika

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