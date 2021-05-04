Çad Geçici Maslahatgüzarı Semerci, AGK Başkanı Muhammed İdris Debi'ye taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Seyfullah Semerci, Çad Askeri Geçiş Konseyi (AGK) Başkanı Korgeneral Muhammed İdris Debi ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen kabulde Semerci, 19 Nisan'da isyancılarla girilen çatışmada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının taziyelerini iletti.

İki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkilerin korunmasına ve daha da geliştirilmesine yönelik çalışma arzusunda olduklarını belirten Semerci, Türkiye olarak bu zor zamanlarında Çad'ın yanında olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Itno'nun, ülkenin kuzeyinde, Çad'da Değişim ve Uyum Cephesine (FACT) karşı düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından Itno'nun 37 yaşındaki oğlu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Korgeneral Muhammed İdris Debi, 20 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.