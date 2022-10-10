Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General İtno göreve başladı

Çad'da ülkeyi 18 aydır yöneten Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) 8 Ekim'de feshedilmesinin ardından seçimlere kadar sürecek 2 yıllık yeni geçiş dönemi için devlet başkanlığına getirilen General Muhammed İdris Debi İtno yemin ederek görevine başladı.

Başkent Encemine'de düzenlenen törene Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı temsilcisi Hadi İdris'in de aralarında bulunduğu liderler katıldı.

Törende konuşan İtno, hizmet sunma, istikrar sağlama ve güvenliği koruma odaklı bir ulusal birlik hükümeti kurma kararlılığında olduklarını belirterek, kapsamlı ulusal diyalog forumunda alınan kararların takipçisi olacağı sözünü verdi.

Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı İtno, terörle mücadeleye önem verileceği, kadınların destekleneceği ve anayasal düzenin güçlendirileceği vaatlerinde de bulunurken, geçiş döneminin sonunda özgür ve şeffaf seçimlerle siyasi geçişi tamamlamak istediklerini vurguladı.

Dost ve kardeş ülkelerle ikili ilişkileri güçlendirmek ile tüm alanlarda bölge ve kıta halklarının ortak çıkarına hizmet edecek işleri hayata geçirmeyi arzuladıklarını ifade eden İtno, törene katılan delegasyonların başkanlarına Çad nişanı takdim etti.

Eski Cumhurbaşkanı'nın ölmesiyle başlayan kriz

Eski Cumhurbaşkanı İdris Debi İtno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı grup "Çad'da Değişim ve Uyum Cephesi"ne (FACT) karşı düzenlenen operasyonda 19 Nisan 2021'de öldürülmesinin ardından İtno'nun 37 yaşındaki oğlu Muhammed İdris Debi, 20 Nisan'da 15 generalden oluşan Askeri Geçiş Konseyi'nin başına getirilmişti.

Konsey, siyasi muhalefet ve isyancı hareketlerle kapsayıcı bir ulusal diyaloğun ardından 18 ayda özgür ve demokratik seçimler düzenleme sözü vermişti.

AGK Başkanı Muhammed İdris Debi İtno ile ülkedeki muhalif gruplar arasında anlaşmazlıkların çözüme kavuşması için Katar'da martta başlayan görüşmelerin ardından 8 Ağustos'ta "Doha Barış Anlaşması" imzalanarak yeni dönem başlamıştı.

52 hareketten 43'ü barış anlaşmasına imza atarken diğer 9 grup, diyalog için gerçek koşulların sağlanmadığını belirterek anlaşmayı reddetmişti.

Anlaşma gereğince başkent Encemine'de 20 Ağustos'ta başlayan Kapsamlı Ulusal Diyalog Forumu, 8 Ekim'de aldığı kararla İtno'nun, seçimlere kadar sürecek 2 yıllık geçiş döneminde iktidarda kalmasını ve gelecek seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmesini onaylamıştı.

Muhalifler, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı İtno'nun geçiş döneminin sonunda iktidarı sivillere devredeceğine ve bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden aday olmayacağına dair kesin taahhütte bulunmasını istiyordu.