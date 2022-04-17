Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü ISWAP'ın 70'ten fazla üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü ISWAP'ın 70'ten fazla üyesi etkisiz hale getirildi

17.04.2022 02:49
Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü ISWAP'ın 70'ten fazla üyesi etkisiz hale getirildi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Nijer sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda düzenlenen operasyonlarda 70'ten fazla ISWAP üyesi terörist etkisiz hale getirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ve Nijer sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda düzenlenen operasyonlarda 70'ten fazla ISWAP üyesi terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya ve Nijer iş birliğinde Çad Gölü Havzası'nda teröristlere karşı hava operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 70'ten fazla ISWAP üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Gabkwet, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını ifade etti.

Gabkwet, operasyonlarda örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini aktardı.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

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Nijerya, Terör, Nijer, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü ISWAP'ın 70'ten fazla üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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