Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 100'den fazla terörist öldürüldü - Son Dakika
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Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 100'den fazla terörist öldürüldü

18.04.2022 02:44
Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 100'den fazla terörist öldürüldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile Nijer ve Kamerun sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyesi sayısı 100'ü geçti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya ile Nijer ve Kamerun sınırındaki Çad Gölü Havzası'nda devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyesi sayısı 100'ü geçti.

Çok Uluslu Müşterek Görev Gücü (MNJTF) Sözcüsü Albay Muhammad Dole, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda Çad Gölü Havzası'nda Boko Haram ve ISWAP terör örgütlere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Dole, "Çad Gölü Havzası'na istihbarat güdümlü ölümcül hava operasyonlarının ardından 10'dan fazla elebaşı da dahil olmak üzere 100'den fazla terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.

Operasyonlarda 18 askerin de yaralandığını aktaran Dole, teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Dole, operasyonlarda örgütün eğitim kampları ve lojistik malzemelerinin imha edildiğini ifade etti.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, daha önce bölgede devam eden operasyonlarda 70'ten fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

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Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü ISWAP'ın 70'ten fazla üyesi etkisiz hale getirildi Çad Gölü Havzası'nda terör örgütü ISWAP'ın 70'ten fazla üyesi etkisiz hale getirildi

Boko Haram, Nijerya, Terör, Çad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 100'den fazla terörist öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çad Gölü Havzası'ndaki operasyonlarda 100'den fazla terörist öldürüldü - Son Dakika
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