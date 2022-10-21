Çad'da hükümetin, "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdiği olaylarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çad'da hükümetin, "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdiği olaylarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

21.10.2022 17:06

Çad hükümeti, ülkede demokratik yönetim taraftarlarının gösterilerinin şiddete dönüşmesi sonucu 50 kişinin öldüğünü, 300 kişinin yaralandığını duyurdu.. İnsan hakları grupları ise yüzlerce barışçıl göstericinin, Çad hükümetinin güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesiyle karşılaştığını ifade etti.

Çad geçiş hükümeti başbakanı Salih Kibzabu, basına yaptığı açıklamada, hükümetin "silahlı ayaklanma" olarak nitelediği olaylarda ilk tespitlere göre, yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 civarında da yaralı olduğunu belirtti.

Çad'daki şiddet olaylarında 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

İNSAN HAKLARI GRUPLARI TEPKİLİ

Aktivistler ve insan hakları grupları da yüzlerce silahsız ve barışçıl göstericinin, demokratik yönetime daha hızlı geçiş talebiyle sokaklara döküldüğünü, güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesi sonucu can kayıpları yaşandığını dile getiriyor.

Çad'daki şiddet olaylarında 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

NE OLMUŞTU?

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Devlet Başkanı İdris Debi İtno'nun geçen yıl cephe hattında isyancılarca öldürülmesinden sonra iktidara gelen Askeri Geçiş Konseyi'nin (AGK) söz verdiği 18 aylık geçiş döneminin bugün sona ermesi dolayısıyla muhalefetin çağrısı üzerine başkent Encemine'de yüzlerce kişi sokaklara dökülmüş, polis göstericilere gerçek mermiyle müdahale etmişti.

Çad'daki şiddet olaylarında 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı

Babasından sonra iktidarı devralan general Muhammed İdris Debi Itno'nun geçici cumhurbaşkanı seçilmesi, iktidarı 2 yıl sonra yapılacak seçimlerin ardından devretme kararı ve yeniden seçilebilmesinin önünün açılması muhalefetin tepkisine neden olmuştu. Muhalefetteki Değişim Partisi lideri Succes Masara, Debi'yi "Çadlıları öldürmekle" suçlamıştı. Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, polisin göstericilere karşı şiddet kullanmasını kınamıştı.

Kaynak: AA
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İdris Debi, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da hükümetin, 'silahlı ayaklanma' olarak nitelendirdiği olaylarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çad'da hükümetin, "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirdiği olaylarda 50 kişi öldü, 300 kişi yaralandı - Son Dakika
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