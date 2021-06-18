Çad'ın 17 köyüne su kuyusu açıldı - Son Dakika

Türk yardımseverlerin organizasyonu ile Çad'ın 17 köyü temiz içme suyuna kavuştu.

Yardım derneklerinin Afrika ülkelerine yardımları sürüyor. İsviçre Tut Elimi Derneği ve Türkiye Temsilciliği organizasyonuyla Çad kırsalındaki köylere su kuyusu açıldı. Yardımseverlerin projeleri sayesinde Çad'ın 17 köyü temiz içme ve kullanım suyuna kavuştu. Temiz su ihtiyacının hakim olduğu köylerde, su kuyusu açma törenine Dernek Başkanı Mehmet Sarıgöz ve İnsani Yardım Gönüllüsü Turgut Tunç katıldı. Çadlı çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. - NCAMENA