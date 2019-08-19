Son Dakika Haberleri: Çad'ın 3 ilinde OHAL
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Çad'ın 3 ilinde OHAL

1 saat önce

Çad hükümeti, Bakanlar Kurulunun kararıyla etnik gruplar arasında çatışmaların arttığı 3 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

Çad'ın 3 ilinde OHAL, System.String[]
Çad hükümeti, Bakanlar Kurulunun kararıyla etnik gruplar arasında çatışmaların arttığı 3 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.

Çad, etrafında terör batağına düşmüş ülkeler nedeniyle silah yığınına dönüştü. Ülkedeki 3 ilde de rakip etnik gruplar arasında yaşanan çatışmalar neticesinde hükümet Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Hükümetten yapılan açıklamada, Tibesti, Sila ve Ouaddai ülkelerinde ilan edilen OHA'in 10 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi. Açıklamada, "Bu OHAL durumu, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına, ayrıca sınırlarımızın kalıcı ve etkin kontrolüne yardımcı olacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Idriss Deby'nin de mensup olduğu Zaghawa kabilesinin göçebe sığır çobanları ile Ouaddian kabilesinin yerleşik hayattaki çiftçiler arasındaki yaşanan çatışmalar sadece geçtiğimiz iki hafta içinde en az 50 kişinin ölümüne sebep oldu.

Büyük bir bölümü olan Çad'ın etrafında iç karışıklıkların yaşandığı Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan gibi ülkeler bulunuyor. - NCAMENA
Eylül, Çad, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
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