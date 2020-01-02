Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ülkeyi 29 yıldır yöneten Debi döneminde başbakanlık yapan Dadnadji, Kasım 2013'te hükümetten ayrılmasının ardından 2015'te Cumhuriyetin Birliği ve Halkın Dayanışması Hareketini kurmuştu.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2013'ün 11 ayında başbakanlık görevini yürüten Dadnadji, 26 Aralık 'ta hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İstanbul'un aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm olurken portakalın fiyatı en çok düşen ürün oldu