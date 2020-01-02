Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

6 saat önce

Çad Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi, System.String[]

Çad Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 2013'ün 11 ayında başbakanlık görevini yürüten Dadnadji, 26 Aralık'ta hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu gittikçe kötüleşen 65 yaşındaki Dadnadji salı günü geçirdiği felç sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, Dadnadji'nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ülkeyi 29 yıldır yöneten Debi döneminde başbakanlık yapan Dadnadji, Kasım 2013'te hükümetten ayrılmasının ardından 2015'te Cumhuriyetin Birliği ve Halkın Dayanışması Hareketini kurmuştu.

Eski Başbakan 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, oyların yüzde 5'ini almıştı.

Aralık, Çad, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un aralık ayı zam şampiyonu yaş üzüm olurken portakalın fiyatı en çok düşen ürün oldu
Milli Piyango çekilişinde, noter üyelerinin şüpheli tavırları dikkat çekti Eşi Ayşe Arman'a sürpriz yapan Ömer Dormen'in yaptığı kapak hareketi dikkat çekti Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
23:46 "Milli Mücadele Döneminde Mersin" konferansı - Son Dakika
23:45 Şırnak'ta 'Pençe-3' şehitleri için tören - Son Dakika
23:44 Gazzelilerden son durağı Kudüs olan sembolik "Dönüş Treni" - Son Dakika
23:44 ESKİ CEO'NUN KAÇIŞIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ - Son Dakika
23:42 Beylikdüzü'nde bir AVM'de silahlı saldırı - Son Dakika
23:34 İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Son Dakika
22:42 Son dakika: Libya Devlet Yüksek Konseyi, asker gönderme kararını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 23:50:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]