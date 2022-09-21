Çad'da çiftçilerle çobanların "hayvan otlatma" kavgasında 20 kişi öldü - Son Dakika
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Çad'da çiftçilerle çobanların "hayvan otlatma" kavgasında 20 kişi öldü

21.09.2022 18:34
Çad'da çiftçilerle çobanların "hayvan otlatma" kavgasında 20 kişi öldü

Çad'ın güneyinde göçebe çobanlarla çiftçiler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaların çatışmaya dönüşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Çad'ın güneyinde göçebe çobanlarla çiftçiler arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle başlayan tartışmaların çatışmaya dönüşmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Encemine'ye yaklaşık 500 kilometre mesafede ülkenin güney kırsalındaki Moyen-Chari bölgesinde, geçen hafta çiftçilerin, çobanları mahsullerine zarar vermekle suçlaması üzerine başlayan tartışmalar büyüdü.

5 köyde, tarlaların ateşe verildiği ve 3 gün süren çatışmalarda 20 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Ordu, asayişin sağlanması amacıyla bölgeye asker sevk etti.

Çad'ın kuzeyindeki kurak bölgelerden hayvanlarını otlatmak için güneydeki verimli topraklara göç eden çobanlarla bölgedeki çiftçiler arasında otlak anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

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Kaynak: AA

Encemine, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da çiftçilerle çobanların 'hayvan otlatma' kavgasında 20 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çad'da çiftçilerle çobanların "hayvan otlatma" kavgasında 20 kişi öldü - Son Dakika
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