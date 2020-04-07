Çad, Nijer topraklarında Boko Haram'a ait bir karargahı yok ettiğini duyurdu - Son Dakika

Çad hükümeti, Nijer topraklarında terör örgütü Boko Haram'a ait bir karargahı yok ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çad ordusunun, 31 Mart'ta başlatılan "Bohoma Gazabı" operasyonu kapsamında, Nijer topraklarındaki Kindi-Midom'da yer alan karargaha hava kuvvetlerinin desteğiyle sabah saatlerinde baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskında terör örgütüne ait karargahın tamamıyla yok edildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.

Boko Haram'ın Çad Gölü eyaletindeki Bohoma kentinde Çad ordusuna ait birliklere 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda 98 asker yaşamını yitirmişti.

Çad ordusu 31 Mart'ta aynı eyalette ve eyalet sınırındaki Nijer ile Nijerya'ya ait bölgelerde terör örgütüne karşı "Bohoma Gazabı" operasyonunu başlatmıştı. Operasyon kapsamında, sınır ötesi bölgelere 5 bölük asker sevk eden Çad ordusu, örgüte ait 5 üssü yok etmişti.

Hükümet Sözcüsü Oumar Yaya Hissein, dün Çad topraklarındaki tüm Boko Haram unsurlarını temizledikleri açıklamasını yapmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.