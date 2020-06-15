Çad Sağlık Bakanı Mahmud Yusuf Hayal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tıbbi ekipman sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var." dedi.

Bakan Hayal, Meclis oturumunda muhalefetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılanlar ve tıbbi malzemelerin durumuna ilişkin sorusu üzerine, başkent Encemine ve birkaç eyalette 2 milyondan fazla maske dağıtıldığını söyledi.

Solunum cihazı gibi sağlık personeline yardımcı olacak yeterli cihazları bulunmadığını dile getiren Hayal, "Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, arasında bir de ambulansın yer aldığı tıbbi malzemeler, Milli Savunma Bakanlığına ait A400M tipi kargo uçağıyla 26 Mayıs'ta Çad'a ulaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'ya yazdığı mektubun da yardım malzemeleriyle birlikte yetkililere teslim edildiği belirtilmişti.

Çad'da şu ana kadar 850 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 73 kişi hayatını kaybetti.