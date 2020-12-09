Çad turizmine Türk damgası - Son Dakika

Çad turizmine Türk damgası

09.12.2020 12:17
Çad turizmine Türk damgası, System.String[]

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü ile Çad Turizm Bakanlığı arasında Mart 2021'de Çad'da Global Turizm Forumu düzenlenmesi, Çad'ın turizminin tanıtılması, ülkenin bu alandaki yatırımlarının ve turist sayısının artırılması gibi amaçlarla anlaşma imzalandı.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü ile Çad Turizm Bakanlığı arasında Mart 2021'de Çad'da Global Turizm Forumu düzenlenmesi, Çad'ın turizminin tanıtılması, ülkenin bu alandaki yatırımlarının ve turist sayısının artırılması gibi amaçlarla anlaşma imzalandı. Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, "Bu imza, Çad'ın 5 yıllık kalkınma planının bir sembolüdür" dedi. Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı ise "Atılan imza sayesinde ülke turizminin Türklere emanet edildi. Çad'ın turizmine damga vuracak ve ülkenin bu alandaki gelirinin katlanarak artmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) ile Çad Turizm Bakanlığı arasında turizm alanında çok önemli bir anlaşma imzalandı. Bu kapsamda Çad'ın turizmini dünyaya Türkler tanıtacak. Mart 2021'de Çad'da Global Turizm Forumu düzenlenmesi, Çad'ın turizminin tanıtılması, ülkenin bu alandaki yatırımlarının ve turist sayısının artırılması gibi amaçlarla Dünya Turizm Forumu Enstitüsü ile Çad Turizm Bakanlığı arasında önemli bir iş birliği anlaşmasına imza atıldı. Ankara'da düzenlenen imza töreninde anlaşmayla ilgili konuşan Çad Turizm ve Kültür Bakanı Patalet Geo, imzaladıkları anlaşmanın bu alandaki vizyonlarını yükselteceğini söyledi. Geo, atılan imzaların, sadece Çad'da düzenlenecek Global Turizm Forumu'nu kapsamadığını, Çad'ın 5 yıllık kalkınma planının bir sembolü olduğunu anlattı. Bakan Geo, "Cumhurbaşkanımız İdris Debi Itno'nun dediği gibi ülkemizi turizm alanında artık çok duyacaksınız. Ekonomimizde turizmin payını artıracağız. Turizm, sadece para kazandırmanın ötesinde iş yaratan bir sektör. Her otel bir fabrika gibi çalışıyor. Klasik fabrikalardan farklı olarak kültürünüzü dünyaya ihraç ediyorsunuz" açıklamalarında bulundu.

"HEDEFİMİZ; ÇAD'A KISA SÜREDE 1 MİLYAR DOLARLIK TURİZM YATIRIMI"

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, bir süre önce Çad'da Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno ile görüştüğünü, bu görüşmede çok önemli konuların konuşulduğunu söyledi. Görüşmede mutabakata vardıkları Global Turizm Forumu'nu Mart 2021'de Çad'da düzenleyeceklerini anlattı. Bağcı, küresel salgına rağmen hayata geçirecekleri forumda, dünya genelinden turizm ve turizm yatırımı alanında bin katılımcıyı ağırlayacaklarını, konukların özel uçakla Çad'a getirileceğini ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterileceğini bildirdi. Bulut Bağcı, iki günlük programda Çad'ın turizm ve turizme bağlı sektörlerdeki yatırım imkanlarının konuşulacağın belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle başkent Emcemine ile Amjarasse bölgesi ön planda olacak. Şu anda Çad'da 3 tane 5 yıldızlı otel var. Ancak bunların sadece bir tanesi açık. Diğerlerini işletmek için yeterli tecrübe ve personel yok. Biz bu 3 oteli enstitü olarak devralıp işletmeye başlayacağız. Bu otellerle birlikte restoran, hava yolu ve benzeri alanlarda bir milyar dolarlık yatırım hedefliyoruz. Foruma kadar ülkedeki tüm yatırım imkanlarının raporlarını hazırlayıp yatırımcılarla paylaşacağız."

"ÇAD'IN TURİST SAYISI 100 BİNDEN 4 MİLYONA ÇIKARILACAK"

Bulut Bağcı, şu anda ülkenin petrol, madencilik ve hayvancılık gibi sektörlerinin geliştiğini, turizm adına bir sektörün bulunmadığını söyledi. Ülkeye yıllık gelen 100 bin civarındaki turistin genellikle iş amaçlı geldiğini anlatan Bağcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Çad, doğal özellikleri ve Sahra Çölü ile benzersiz güzellikler sunuyor. Hedefimiz başta Libya, Tunus, Fas, Gabon, Kamerun ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere dünyanın her yerinden yabancı konuğu Çad'da ağırlamak. Yapacağımız kaldıraç hareketiyle sistemi düzeltip hava yolu, otel ve restoranları düzenlemek ve turizm rotası oluşturmak istiyoruz. Yapılacak yatırım ve tanıtımlarla hedefimiz turist sayısını kısa vadede 300 bine, orta vadede 1,5 milyona ve 5 yılda da 4 milyona çıkarmak."

Bağcı, Afrika'daki turistlerin kişi başına düşen harcama tutarlarının 4 bin dolar civarında olduğunu, 5 yılda 4 milyon turist sayısına ulaşmaları halinde 16 milyar dolarlık yıllık turizm geliri oluşacağını anlattı. Bulut Bağcı, "Attığımız imzayla ülke turizmi Türklere emanet edildi. Çad'ın turizmine damga vuracak ve ülkenin bu alandaki gelirinin katlanarak artmasını sağlayacağız" dedi.


Çad turizmine Türk damgası
Çad turizmine Türk damgası
Çad turizmine Türk damgası
Çad turizmine Türk damgası

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Çad turizmine Türk damgası - Son Dakika Ekonomi


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