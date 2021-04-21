ÇAD VE DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ'NDEN AVUKATLAR İSTANBUL ADLİYESİ'Nİ GEZDİ - Son Dakika

ORTA Afrika ülkeleri olan Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Birliği Başkanı Kerem Donat aracılığıyla Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti' nden yaklaşık 60 avukat, İstanbul Adalet Sarayı'na gelip, gezdi.

Avukatlara, avukat Candaş Gürol rehberlik etti. İstanbul 1 Nolu Barosu'nu gezdikten sonra çay ve Türk kahvesi ikram edilen konuk avukatlar, talepleri üzerine ağır ceza mahkemesi duruşma salonu da görme imkanı buldu. Avukatların gezisi toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

TÜRKİYE HUKUK ANLAMINDA ÇOK BÜYÜK ATILIMLAR YAPTI

Turist avukatlardan biri, Türkiye hukuk anlamında çok büyük atılımlar yaptı. Burada çok ciddi, müthiş bir iş yapılmış. Bizim açımızdan farklı olan savcılık ve mahkemenin aynı bina içerisinde oluşu, her şeyin bir arada olması hukuka ulaşmada büyük kolaylık dedi.

İstanbul Barosu Genç Avukatlar Birliği Başkanı Kerem Donat da Meslektaşlarımızla bu görüşmeler 2019 yılında başladı. 2019 yılında Avrupa'da Genç Avukatlar Birliği toplandı. Türkiye'den İstanbul Barosu davet edildi, temsilen ben gittim. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Çad, bu birliğin içinde değiller fakat katılmak istiyorlar. Başlangıç olarak da dünyanın en büyük barosu olan İstanbul Barosu'nu tercih ettiler. Bizler de kendilerine yardımcı olduk diye konuştu.