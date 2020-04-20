Cadde bayraklarla donatıldı - Son Dakika

ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tekelioğlu Caddesi'ni dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi kentin en işlek noktalarından Tekelioğlu Caddesi'ndeki apartmanlara dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri astı. Yaklaşık 2 kilometrelik caddenin yaya trafiğinin yoğun olduğu bölümünde yapılan çalışma, Antalyalıların beğenisini kazandı. 23 Nisan heyecanını günler öncesinde yaşamaya başlayan kent sakinleri bayraklarla süslenen caddede hatıra fotoğrafları çekti.