Cadde bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, bulduğu para dolu cüzdanı polis aracılığıyla sahibine ulaştırdı.



İlçe Merkezinde Cumhuriyet Caddesinde eşi ile yürüyüş yapan Metin Kılıç isimli bir vatandaş, içerisinde bin 930 lira ve 100 dolar olan cüzdanı fark etti.



Kılıç, cüzdanı sahibine ulaştırılması için merkezdeki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliğine ( TEM) getirdi.



İçerisindeki kimlik bilgilerinden Fatih A'ya ait olduğunu belirleyen polis cüzdanı, sahibine teslim etti.



Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, cüzdanı bulduğunda içine hiç bakmadığını ve polise geldiğini söyledi.



Tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle zor günler yaşadığını belirten Kılıç, "Herkesin birbirine yardımcı olması gerekiyor. Ben de bulduğum cüzdanı sahibine teslim ettim" dedi.



Fatih A. ise cüzdanını kendisine ulaştırdığı için Metin Kılıç'a teşekkür etti. - MUĞLA