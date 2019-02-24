Cadde esnafına ziyaret

Ziyaret sırasında karelere keyifli ve samimi görüntüler yansıdı. Esnaflarla seçim üzerine sohbet eden ve destek isteyen ikili adına açıklama yapan Başkan Dağdelen, "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir."Ahlakın ve sabrın timsali esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, Osman Tiryaki Caddesi'nde dostlarımızı kapısını çaldık. Bizleri bağırlarına bastılar, şükranlarımızı sunuyoruz. Gönülden Yaparsan Gönüller Kazanırsın" dedi.