Son Dakika Haberleri: Cadde esnafına ziyaret

Cadde esnafına ziyaret

59 dakika önce

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, seçim ziyaretleri kapsamında Osman Tiryaki Caddesi esnaflarını ziyaret ettiler.

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Ziyaret sırasında karelere keyifli ve samimi görüntüler yansıdı. Esnaflarla seçim üzerine sohbet eden ve destek isteyen ikili adına açıklama yapan Başkan Dağdelen, "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir."Ahlakın ve sabrın timsali esnaflarımızı ziyaret ediyoruz, Osman Tiryaki Caddesi'nde dostlarımızı kapısını çaldık. Bizleri bağırlarına bastılar, şükranlarımızı sunuyoruz. Gönülden Yaparsan Gönüller Kazanırsın" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 08:16 Kaynak: Bültenler

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