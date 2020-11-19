Cadde ortasına dizüstü oturdu, sürücüler şaşırdı - Son Dakika

Antalya'da kimliği belirsiz bir kişi, cadde ortasında diz çöküp ellerini başının üzerinde birleştirip uzun süre bekledi.
*- Sürücüler ne yapacağını şaşırdı, o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.Antalya'da sürücüleri ve yayaları şaşkına çeviren olay, Muratpaşa ilçesinde 'Güllük' diye bilinen Anafartalar Caddesi, Atatürk Devlet Hastanesi yakınında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, caddenin ortasında dizüstü oturdu. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında avuç içlerini başının üzerinde birleştirip bir süre bekleyen adam, sürücülerin korna çalması veya üzerine gelmelerine aldırış etmedi.
Sürücüler adam yoldan kalkmayınca geri gidip çevresinden geçti. Yola kapanıp bir süre bekleyen adamın bu hali, cep telefonu kameralarına da anbean yansıdı.
- Kaynak: DHA
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