Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

17.03.2022 23:37

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 40 kişilik 2 grup arasında çıkan ve bıçak, sopalar ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 40 kişilik 2 grup arasında çıkan ve bıçak, sopalar ve kaldırım taşlarının kullanıldığı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'nde 2 farklı ikamette yaşadıkları ve akraba oldukları öğrenilen işçiler arasında sosyal medyada tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri, diğer grubun Ayaz Caddesi üzerindeki yaşadığı ikamete gitti. Burada başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 40 kişinin birbirine girdiği kavgada bıçak, kaldırım taşı ve sopalar kullanıldı. Caddenin savaş alanına döndüğü kavganın ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olayda Erhan K., Erkan K., Fesih K. ve Nejmettin K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ve Acıbadem Hastanesi ambulansları ile hastanelere sevk edildi. Kavgada yaralanan Erhan K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/ İHA)

Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü

YORUMLAR
500
Son Dakika | Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Son Dakika | Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı Mobil radarla tespit edilen 31 göçmen yakalandı Deniz dibi tertemiz oldu Deniz dibi tertemiz oldu

Gümbet, Bodrum, Muğla, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


Son Dakika
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
23:06 Biden'dan Putin'e ağır sözler: "haydut" ve "katil bir diktatör" olarak nitelendirdi
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
22:04 Yeni doğum yapan kadın, hayatının şokunu yaşadı! Saate bakmak için eşinin telefonunu eline aldı ve o mesajı gördü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:01:32. #1.13#
SON DAKİKA: Cadde ortasında 40 kişi birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement