Cadde ortasında ablasının boğazını keserek öldüren sanık hakkında karar - Son Dakika
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Cadde ortasında ablasının boğazını keserek öldüren sanık hakkında karar

10.06.2022 11:26
Cadde ortasında ablasının boğazını keserek öldüren sanık hakkında karar

Esenler'de ablası Yıldız Gül'ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Esenler'de ablası Yıldız Gül'ün boğazını keserek öldüren Kemal Balkaya'nın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Kemal Balkaya'nın müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

Esenler'de 19 Nisan 2021'de Kemal Balkaya,(40) tartıştığı ablası Yıldız Gül'ün boğazını kesmişti. Ablasını yaralı bir şekilde yol kenarında bırakıp ölmesine neden olan ve otogarda kaçmak üzereyken yakalanan Balkaya hakkında karar açıklandı. Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Kemal Balkaya hazır bulundu. Duruşmada hayatını kaybeden Yıldız Gül'ün kızı Gülsün A. SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Maktulün kızı ifade değiştirdi "Annem bana saldırmıştı" dedi

Davanın ilk duruşmasında verdiği beyanda evde olay günü bir tartışma yaşanmadığını söyleyen müşteki Gülsün A., daha önce çekindiği için gerçekleri söyleyemediğini açıklayarak "Bu celse bildiğim doğruları anlatmak istiyorum. Dayım uzun yıllardır bizim evimize gelmemişti. O gün geldiğini görünce ben de merak ettim. Dayıma annemin beni tehdit ettiğini söyledim. Annem bunun üzerine sinirlendi. Bıçak ile üzerime yürüdü. Dayım araya girip annemi sakinleştirdi. Sonra markete gittim. Döndüğümde annem dayımla birlikte telefon hattı almaya çıktıklarını söyledi. Annem bazen üzerimize kapıyı kilitlerdi. O gün kapıyı kilitlemedi. Ben de merak ettim ve onları takip ettim. Telefoncuya girip çıktılar, üst geçitten karşıya geçtiler. Yaklaşık 45 dakika yürüdüler. Konuşurken birbirlerine el kol hareketi yapmaya başladılar. Aramızda 50 metre mesafe vardı. Annem dayıma yumruk attı. Dayım da ona karşılık verdi. Yumruklaştılar. Dayım anneme arkasını dönüp giderken annem çantasından çıkardığı bıçakla hamle yaptı. Her ikisi de yere düştü. Bıçak ile annemin vurduğunu görmedim. Korkup oradan uzaklaştım. İlk celse annemin vefatının etkisindeydim. Annem bana evdeyken saldırmıştı. Dayıma bir şey yapacağından endişe ettiğim için takip ettim. Annem yanında hep bıçak taşırdı" şeklinde beyanda bulundu.

"Kendi ailesini yıktığı gibi benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti"

Sanık ise savunmasında "Ablamın en ufak zarar görmesini istemezdim. Ablamın neyin etkisi ile bu hale geldiğini bilmiyorum. Bir şekilde ailesine bile eziyet edecek hale gelmiş. Ablam kendi ailesini yıktığı gibi benim ve çocuklarımın hayatını mahvetti" dedi.

Müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi

Sanık savunmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Kemal Balkaya'nın 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti ardından cezada takdiri indirim uygulayarak cezanın müebbet hapse düşürülmesine hükmetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Nisan 2021'de Esenler'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede Baştabya Askeri Kışlası'nın bitişiğinde bulunan yolda maktül Yıldız Gül'ün sürünerek ilerlediği, başka bir hasta taşıyan ambulansın ise yaralı kadını fark ettiği belirtilmişti. Hamile bir kadını taşıyan ambulansın yaralı Yıldız Gül'ü de alarak müdahale ettiği ve hastaneye götürdüğü iddianamede aktarılmıştı. Yapılan müdahalelere rağmen Gül'ün hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, olayın gerçekleştiği yerden yola kadar yaklaşık 50 metrelik mesafede kan izlerinin bulunduğu belirtilmişti. Olay günü maktulün kardeşi Kemal Balkaya'nın ablasının evine geldiğinin ve birlikte dışarı çıktıklarının tespit edilmesi üzerine, yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı iddianamede aktarılmıştı. Sanık Balkaya Bursa'ya gitmek üzereyken otogarda yakalanırken 'canavarca hisle kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasında ablasının boğazını keserek öldüren sanık hakkında karar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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