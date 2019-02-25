Son Dakika Haberleri: Cadde Ortasında Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti

Cadde Ortasında Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti

34 dakika önce

Uşak'ta alacak verecek davası olan kişilerin tartışması kanlı bitti.

Cadde Ortasında Alacak Verecek Kavgası Kanlı Bitti, System.String[]
Uşak'ta alacak verecek davası olan kişilerin tartışması kanlı bitti. Olayda bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Uşak merkez İsmetpaşa Caddesi arasında bulunan Çakaloz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. ile İ.B. alacak verecek yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B. yanında taşıdığı bıçakla Ömer A.'yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerini terk etti. Kalabalık olan sokak üzerinde yaralanan Ömer A.'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaparken, yaralı ardından tedavi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri kısa sürede bıçaklı yaralamayı gerçekleştiren İ.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

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