Cadde ortasında alev alan otomobili çevredeki vatandaşlar söndürdü
1 saat önce
Adana'da seyir halindeyken otomobili alev alan sürücü kendini son anda kurtardı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
'da seyir halindeyken otomobili alev alan sürücü kendini son anda kurtardı. Sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanan otomobil, çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürüldü.
Olay, merkez Seyhan
ilçesi Ziyapaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adı öğrenilemeyen bir kişi seyir halindeyken 01 V 3443 plakalı otomobili sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracını hemen sağa çeken sürücü otomobilden inerek itfaiyeye haber verdi.
Alevler çok geçmeden otomobili sardı. Çevredeki vatandaşlar ise yangın tüpleriyle alev alan otomobili söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Araçta maddi hasar meydana geldi. - ADANA
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