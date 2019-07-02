Cadde ortasında alev alan otomobili vatandaşlar söndürdü
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde seyir halindeyken cadde ortasında alev alan otomobil, çevredeki bir vatandaş tarafından söndürüldü Olay, öğle saatlerinde Nizip Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
'in Nizip
ilçesinde seyir halindeyken cadde ortasında alev alan otomobil, çevredeki bir vatandaş tarafından söndürüldü Olay, öğle saatlerinde Nizip Mimar Sinan
Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine otomobilini sağa çekip aracından inen sürücü, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada otomobilden dumanlar yükseldiğini gören çevredeki bir vatandaş, iş yerindeki yangın söndürücü tüpünü alarak otomobile püskürttü. Vatandaşın müdahalesiyle söndürülen otomobilde maddi hasar oluştu. Motor kısmında hasar oluşan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.
(İHA)
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