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Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi - Son Dakika

Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi

05.02.2022 14:26

Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi.

Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl'de kar yağışıyla birlikte aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuz vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İnegöl'ün Alanyurt bölgesine inen domuz araçları görünce hızla kaçarak kayıplara karıştı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi
Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi
Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi
Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi
Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi
Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi

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İnegöl, Bursa, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aç kalan domuz yiyecek aramak için yerleşim merkezine indi - Son Dakika
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