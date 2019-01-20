Cadde Ortasında Fuhuş Pazarlığı
40 dakika önce
İstanbul Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.
İstanbul Beylikdüzü
'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.
Beylikdüzü'nü mesken tutan hayat kadınları, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor. Diğer kadınlar ise yoldan müşteri beklemeye devam ediyor. Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor. Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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