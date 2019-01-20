Son Dakika Haberleri: Cadde Ortasında Fuhuş Pazarlığı

Cadde Ortasında Fuhuş Pazarlığı

40 dakika önce

İstanbul Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

Cadde Ortasında Fuhuş Pazarlığı, System.String[]
İstanbul Beylikdüzü'nün en işlek caddelerinde hayat kadınlarının ve travestilerin gece yarısı yaptığı fuhuş pazarlığı kameralara yansıdı.

Beylikdüzü'nü mesken tutan hayat kadınları, yol kenarlarında ve caddelerde kimseye aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yapıyor. Bekledikleri yerde duran otomobillerin içindekilerle pazarlık yapan hayat kadınları, fiyatta anlaştıkları sürücülerin araçlarına binip gidiyor. Diğer kadınlar ise yoldan müşteri beklemeye devam ediyor. Fuhuş yapan kadınları görüp araçlarını yavaşlatıp veya duran sürücüler zaman zaman yolda uzun kuyruklar oluşturuyor. Öte yandan uzun süredir bölgede fuhuş ticaretinin devam ettiğini ifade eden vatandaşlar, emniyet yetkililerinden bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Beylikdüzü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Sokak Ortasında Yapılan Fuhuş Pazarlığı Kamerada

10 Haneli Köyde 3 Kişi Muhtarlık İçin Adaylığını Koydu ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Sınav Yasaklarının Esnetileceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:51:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cadde Ortasında Fuhuş Pazarlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]