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Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı - Son Dakika

Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı

13.01.2022 11:09

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan birinin işlek cadde üzerindeki trafoya tuvaletini yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Bölge esnafı, ana yol üzerinden her saatte insanların geçtiğini ve bu şahısların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde 8 Ocak'tan meydana gelen olaya göre, alkollü oldukları iddia edilen kimliği belirsiz iki şahıstan birisi, kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada çevredeki araç ve insanlara aldırış etmeyerek, elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın bu hareketini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işini bitiren şahsın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmeden trafoya tuvaletini yaptı

"KADINLAR DA GEÇİYOR ÇOCUKLAR DA"

Olayı duydukları zaman ilk önce inanamadıklarını daha sonra ise güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde cadde ortasında saygısızca yapılan hareketi gördüklerini aktaran Mesut Yılmaz, "Buradaki internet kafede arkadaşlarla otururken, iki tane vatandaş burada saygısızca idrarını yaparken görüntülendi. Burası ana arter, çocuk da geçiyor, kadın da geçiyor. Burada saatin bir önemi yok. Burada bu hareketin yapılması da son derece yanlış" dedi.

Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmeden trafoya tuvaletini yaptı

İĞRENÇ OLAY, FOTOĞRAFLARA DA YANSIDI

Öte yandan şahsın cadde ortasında gerçekleştirdiği iğrenç olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın kaldırımda yürürken içlerinden bir tanesinin elektrik trafosuna yöneldiği gözüküyor. Görüntülerin devamında şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yapıyor. Daha sonra ise şahıslar, hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor.

Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmeden trafoya tuvaletini yaptı
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Kocaeli, Tragger, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cadde ortasında iğrenç olay! Kimseye aldırış etmedi, trafoya tuvaletini yaptı - Son Dakika
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