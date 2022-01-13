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Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı - Son Dakika

Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı

13.01.2022 21:59

Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptıKOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan birisi, işlek bir caddede kimseye aldırış etmeden kaldırımda bulunan elektrik trafosuna tuvaletini yaptı.

Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı

KOCAELİ Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan birisi, işlek bir caddede kimseye aldırış etmeden kaldırımda bulunan elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın gerçekleştirdiği iğrenç olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen kimliği belirsiz iki şahıstan birisi, kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada çevredeki araç ve insanlara aldırış etmeyerek, elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın bu hareketini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işini bitiren şahsın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

"Bu yapılan hareket çok saygısızca"

Olayı duydukları zaman ilk önce inanamadıklarını daha sonra ise güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde cadde ortasında saygısızca yapılan hareketi gördüklerini aktaran Mesut Yılmaz, "Buradaki internet kafede arkadaşlarla otururken, iki tane vatandaş burada saygısızca idrarını yaparken görüntülendi. Burası ana arter, çocuk da geçiyor, kadın da geçiyor. Burada saatin bir önemi yok. Burada bu hareketin yapılması da son derece yanlış. Biz toplumda ileriye gideceğimize hep geri geri gidiyoruz. Bu vatandaşlar 8-10 yaşındaki çocuklarımıza örnek olacakken, onları saygısızca davranmaya teşvik ediyorlar. Bunun sorumluları bulunsun. Buradan emniyetimize çağrı yapıyoruz, burada kameralarımız da var. Biz vatandaş olarak bireysel bir şey de yapmadık, yapamayız da, hakkımız da yok. Ben bunun adalet ve hukuk çerçevesinde çözülmesini istiyorum. Biz içerideydik, arkadaşımız bize 'Yapılan saygısızlığı gördünüz mü?' diye sordu. Biz de ne olduğunu sorduk. O bize olayı anlattı. Biz de önce inanamadık, teyit etmek için güvenlik kameralarına baktık. Gerçekten de iki vatandaş buraya gelerek burada saygısızca hareketlerde bulunmuşlar. İnsanlar zaten zor dönemlerden geçiyor, herkes sinirli. Burada farklı bir olay da yaşanabilirdi. Bu yapılan hareket çok saygısızca. Buradan sayısız insan geçiyor. Bunun hiçbir yerde yapılmaması lazım ama maalesef yapıyorlar. Çıktık baktık, ilerlemişlerdi. Büyük ihtimal alkollülerdi. Kendilerinden bir haber yürüyorlardı. Biz de daha fazla uzatmadık. Ben toplum adına üzülüyorum, keşke böyle insanlar olmasa. Benim bireysel şikayetim bir işe yarar mı bilmiyorum ama bu kamu malıdır. Bir yaptırım uygulansın istiyorum. Devletimiz bu olayı tabii ki de çözer. Ufak bir olay gibi gözüküyor ama topluma vurulduğu zaman gerçekten çok büyük bir saygısızlık. Bu kamu malı, burada tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var" dedi.

İğrenç olay kamerada

Öte yandan şahsın cadde ortasında gerçekleştirdiği iğrenç olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın kaldırımda yürürken içlerinden bir tanesinin elektrik trafosuna yöneldiği gözüküyor. Görüntülerin devamında şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yapıyor. Daha sonra ise şahıslar, hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor.

Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı
Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı
Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı

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Tragger, Kocaeli, Kamu, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cadde ortasında iğrenç olay... Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı - Son Dakika
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