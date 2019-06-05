Cadde ortasında karısına kurşun yağdırdı
40 dakika önce
Bahçelievler'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu karısına cadde ortasında kurşun yağdırdı.
Bahçelievler
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:00 Kaynak: İHA
'de bir şahıs, boşanmak üzere olduğu karısına cadde ortasında kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın ağır yaralanırken, polis olayın ardından kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen 30 yaşlarındaki Ayşegül C., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasında olduğu kocası H.E.C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Talihsiz kadın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 7 kurşunla ağır yaralandı. H.E.C. olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ambulansa Çapa Tıp Fakültesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay mahallinde çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı buldu. Polis
ekipleri saldırının ardından kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.
(İHA)
Diyarbakır'da son 3 haftada 3 kadın cinayeti yaşandı
Uzaklaştırma kararı olan cani koca, sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı
Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması