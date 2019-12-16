Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar - Son Dakika

Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

6 saat önce

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki grup cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, Horasan Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede karşılaşan iki grup bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi belirlenemeyen kişiler yerde buldukları sopalarla birbirine saldırdı. Şahısları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

(Şahap Çakır/İHA)

Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar

Erzurum, Horasan, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Dur" ihtarına uymayan sürücü polisin kaza yapmasına neden oldu: 2 yaralı
Kafasına araba lastiği takılan ineği vatandaşlar kurtardı Kuyuya düşen eşek iş makinesi yardımıyla kurtarıldı Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:16 Senatör Graham, Trump'ın Afganistan'dan asker çekileceğini açıklayacağını duyurdu - Son Dakika
19:15 Bursa'da kaçak midye avlayan 5 kişi suç üstü yakalandı - Son Dakika
19:13 Tika'nın 62'nci ofisi, kktc'de açıldı - Son Dakika
19:12 YPG/PKK'ya zorla veya kandırılarak katılanlar af kapsamında serbest bırakıldı - Son Dakika
19:11 Hakkari'de kadına şiddet toplantısı - Son Dakika
18:35 Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! - Son Dakika
18:20 Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 19:17:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cadde ortasında sopalarla birbirlerine saldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]