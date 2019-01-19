Son Dakika Haberleri: Cadde Ortasında Tehlikeli Kayak Kamerada

Cadde Ortasında Tehlikeli Kayak Kamerada

1 saat önce

Cadde ortasında tehlikeli kayak kamerada Araca bağlanan iple kar üstünde kayan genç yürekleri ağza getirdiESKİŞEHİR - Eskişehir'deki kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen bazı sokaklarda ulaşım zaman zaman güçlükle yaşanırken, araca bağlanan iple kar üstünde kayan genç yürekleri...

Cadde ortasında tehlikeli kayak kamerada
Araca bağlanan iple kar üstünde kayan genç yürekleri ağza getirdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki kar yağışının ardından adeta buz pistine dönen bazı sokaklarda ulaşım zaman zaman güçlükle yaşanırken, araca bağlanan iple kar üstünde kayan genç yürekleri ağza getirdi.
Önceki gece Yenibağlar mahallesi Martı sokak üzerinde içinde bir grup genç, kar üstünde tehlikeli görüntüler oluşturdu. Sokak üzerinde ilerleyen hafif ticari aracın arkasından önce yüksek seste bir bağırma işitildi. Çevrede bulunan insanlar önce ne olduğuna anlam veremeyerek etrafına baktıktan sonra sesin araçtan geldiğini gördü. Karlı yolda ilerleyen aracın arkasında bulunan çekme halkasına ip bağlayan gençler, bu ipi de torbaya benzer bir nesneye bağlayıp kızak olarak kullanarak kaydı. Gençler, çevrelerindeki bakışlara ve arkalarından gelen araçlara aldırış etmeden kaymaya devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:30 Kaynak: İHA

Eskişehir, Kar, Genç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti

Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor Çankırı'da Bulunan 5 Bin Yıllık Mağara, Türkiye'nin 400 Yıllık İhtiyacını Karşılayacak Rezerve Sahip
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:37:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cadde Ortasında Tehlikeli Kayak Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]