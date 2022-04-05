Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada - Son Dakika
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Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

05.04.2022 12:57
Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Kadıköy'de iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Tarafların yol ortasında uçan tekmelerle birbirine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların uçan tekmeyle birbirine saldırdığı anlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/ İHA)

Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada
Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada
Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada
Cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada

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Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada Kadıköy'de cadde ortasında uçan tekmeli kavga kamerada Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak Breaking DanceSport 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası 29 Mayıs'ta Bodrum'da yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan'da başlayacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 21 Nisan'da başlayacak

Kadıköy, Mayıs, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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