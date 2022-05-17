Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

17.05.2022 22:35
Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ta caddede şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Zonguldak'ta caddede şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçti. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri valizin etrafına güvenlik önlemi aldı. Ardından ekiplerin valizi kontrol etmesi sonucunda içerisinden kıyafet çıktı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından polis ekipleri olay yerinden ayrıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Gazipaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cadde ortasında unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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