Cadde ortasında uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı
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KARAMAN'da, cadde üstünde uyuşturucu satışı yapan Şahin N. (48) suçüstü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 05:37 Kaynak: DHA
KARAMAN'da, cadde üstünde uyuşturucu satışı yapan Şahin N. (48) suçüstü yakalandı. Yapılan üst aramasında 71 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirilen Şahin N, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Şahin N. olduğunu tespit etti. Takibe alınan Şahin N., cadde üzerinde uyuşturucu satışı yaparken polis ekiplerince suçüstü yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, 71 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satmaktan elde ettiği 300 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan Şahin N., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Karaman
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