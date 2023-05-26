Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış

Olay, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K. isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı ve kendisine saplantılı olduğu iddia edilen E.Ö. tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen D.K. kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağır yaralanan D.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, D.K.'nın bir mağazadan mobilya aldığı, E.Ö.'nün de mağaza görevlisi olarak D.K.'nın evine geldiği, aldığı mobilyaları kurduğu ve bu sebeple ikilinin tanıştığı öğrenildi. Sohbet sırasında D.K.'nın oğlunun iş aradığını öğrenen E.Ö.'nün, bir süre sonra D.K.'yı aradığı ve oğluna yurt dışında iş bulduğunu söylediği, bunun için bir miktar dolar istediği, D.K.'nın ise E.Ö.'ye güvenmediği için parayı vermediği bildirildi. İkili arasında husumet başladığı, E.Ö.'nün bu olaydan sonra çeşitli zamanlarda D.K. ile çocuklarını tehdit etmeye başladığı, D.K.'nın ise E.Ö. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN SAPLANTILI ÇIKTI

E.Ö.'nün D.K.'yı saplantılı şekilde rahatsız ettiği, onunla birlikte olması için tehdit ettiği, fotoğraflarını izinsiz kullanarak onun adına çeşitli sosyal medya hesapları açtığı, bu açılan hesaplardan birileriyle konuştuğu ve D.K.'nın numarasını tanımadığı kişilere verdiği iddia edildi.

Öte yandan, 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K.'nın eşinin yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği bildirildi.