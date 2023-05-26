Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış - Son Dakika
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Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış

26.05.2023 17:09

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D.K. isimli kadının tabanca ile vurularak ağır yaralandığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin mobilyaların kurulumu için D.K.'nın evine geldiği, bu sebeple tanıştıkları, bir süre sonra kadını saplantılı şekilde rahatsız ve tehdit ettiği, D.K.'nın ise şüpheli hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Güzeller Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K. isimli kadın, cadde üzerinde karşılaştığı ve kendisine saplantılı olduğu iddia edilen E.Ö. tarafından tabanca ile vuruldu. 4 el ateş edilen D.K. kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan D.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı ara sokakta yakalanan şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağır yaralanan D.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış

KADIN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Olaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı. İddiaya göre, D.K.'nın bir mağazadan mobilya aldığı, E.Ö.'nün de mağaza görevlisi olarak D.K.'nın evine geldiği, aldığı mobilyaları kurduğu ve bu sebeple ikilinin tanıştığı öğrenildi. Sohbet sırasında D.K.'nın oğlunun iş aradığını öğrenen E.Ö.'nün, bir süre sonra D.K.'yı aradığı ve oğluna yurt dışında iş bulduğunu söylediği, bunun için bir miktar dolar istediği, D.K.'nın ise E.Ö.'ye güvenmediği için parayı vermediği bildirildi. İkili arasında husumet başladığı, E.Ö.'nün bu olaydan sonra çeşitli zamanlarda D.K. ile çocuklarını tehdit etmeye başladığı, D.K.'nın ise E.Ö. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış

SALDIRGAN SAPLANTILI ÇIKTI

E.Ö.'nün D.K.'yı saplantılı şekilde rahatsız ettiği, onunla birlikte olması için tehdit ettiği, fotoğraflarını izinsiz kullanarak onun adına çeşitli sosyal medya hesapları açtığı, bu açılan hesaplardan birileriyle konuştuğu ve D.K.'nın numarasını tanımadığı kişilere verdiği iddia edildi.

Öte yandan, 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi D.K.'nın eşinin yaklaşık 5 yıl önce vefat ettiği bildirildi.

Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cadde ortasında vurulan kadınla ilgili yeni detaylar! Kabus evine aldığı mobilya ile başlamış - Son Dakika


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