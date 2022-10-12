Son dakika haberi! CADDE ORTASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberi! CADDE ORTASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA

12.10.2022 12:07

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da husumetli 2 kişi arasında, cadde ortasında yaşanan silahlı çatışma, kameralara yansıdı.

DİYARBAKIR'da husumetli 2 kişi arasında, cadde ortasında yaşanan silahlı çatışma, kameralara yansıdı. Çevredekileri tedirgin eden olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Dörtyol mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 kişi caddede karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar, üzerlerindeki tabancaları çekip birbirlerine ateş etti. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panikle sağa sola kaçtı. O anlar, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda taraflar, ara sokaklara kaçıp uzaklaştı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Bağlar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! CADDE ORTASINDAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA KAMERADA - Son Dakika

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